Il Natale accende la città. Luci e pista sul ghiaccio fra mercatini e concerti

Un suggestivo spettacolo di danza sul ghiaccio, ma anche l’accensione di tutte le luminarie installate in città. Così, nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sull’edizione 2024 di "Melegnano città del Natale", un circuito di eventi che, da qui all’Epifania, faranno compagnia a residenti e visitatori con mercatini, presepi, concerti e iniziative di solidarietà. Inaugurata ieri alle 17.30, la pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà aperta fino al 6 gennaio, nella centralissima piazza Vittoria, con questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, il sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 19.

Nel corposo programma della rassegna natalizia, consultabile nel dettaglio sui canali del Comune, ci sono anche un concorso per la vetrina meglio abbobbata, una raccolta benefica di giocattoli e generi alimentari, trenini ed esibizioni di zampognari. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Confcommercio. "Sono davvero tanti gli eventi in programma per un periodo, durante il quale speriamo di dare serenità e gioia a tutti, bambini e famiglie - osservano il sindaco Vito Bellomo e la presidente locale di Confcommercio, Caterina Ippolito -. Come sempre, il Natale a Melegnano è anche l’occasione per valorizzare la città e le sue attività".

Nel frattempo è scattato anche il conto alla rovescia per la Casa di Babbo Natale, il grande e pittoresco spettacolo luminoso di via dei Platani 31 che prenderà vita, come da copione, il 7 dicembre. L’ensemble colorato, a cura di Massimiliano Goglio, si potrà ammirare fino al 6 gennaio, con accensione ogni giorno, dalle 17 alle 21.