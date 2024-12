Il comandante generale Luongo alla Montebello

Prima visita ufficiale in città per il neo comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo. Ieri mattina il generale di corpo d’armata ha partecipato alla cerimonia alla caserma Montebello di via Monti, accolto dal comandante interregionale Riccardo Galletta; presente anche una rappresentanza di militari dell’Associazione nazionale carabinieri. Nel suo discorso, Luongo ha ricordato che "la stazione dei carabinieri è una porta della speranza dove i cittadini, quando entrano, devono ricevere risposte adeguate, non solo sotto il profilo della salvaguardia della loro sicurezza, ma anche per intercettare quei bisogni di rassicurazione solidale che fanno dell’Arma un modello unico per la capacità di essere vicino ai cittadini".

Il comandante ha concluso così: "Bisogna scommettere sui giovani, sul loro modo di vedere il mondo, sul loro entusiasmo: dobbiamo valorizzare le loro idee per crescere e rinnovarci. Le idee non hanno gradi, ma hanno solo bisogno di essere concretizzate".