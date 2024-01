Grace Kelly: la gatta più bella del mondo

Fortunati

Quando si dice ‘nomen omen’ è perché il destino è già scritto nel nome, come nel caso di Grace Kelly che è la gatta più bella del mondo. Questa piccola principessa a quattro zampe, di razza Maine Coon dal pelo blu fumè e con grandi occhi scuri, vive ad Azzano Mella in provincia di Brescia con i suoi padroni. La micia, nata il primo marzo 2022 alla storica manifestazione di Verona, promossa dall’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana (Enfi) giunta alla sua 45esima edizione, ha sbaragliato la concorrenza conquistando con la sua bellezza sia il pubblico sia la giuria internazionale. È stata così incoronata reginetta dell’anno: "Verona è la sua città fortunata – spiega Stefano Tomasoni, il proprietario -, infatti l’anno scorso era stata selezionata come miglior cucciolo in gara. Per noi che l’abbiamo vista nascere da due nostri gatti, questo è un grande orgoglio. Carta vincente è il suo colore blu, decisamente poco comune e diffuso per la razza, ma di grande eleganza e prestigio. Ad accorgersi del potenziale di Grace Kelly è stata mia mamma che collabora con me nell’allevamento. Se n’è innamorata e così l’abbiamo tenuta. Quindi è grazie a lei se abbiamo raggiunto questi risultati, mettendo sempre al centro dell’attenzione la qualità anziché la quantità dei nostri cuccioli. Il mio è un piccolo allevamento che lavora sulla selezione e questo negli anni ci ha portato a grandi riconoscimenti. Non ultimo quello di Grace Kelly che ha seguito le orme del babbo". La gatta, infatti, è figlia di Donatello, che nel periodo pre-Covid, era diventato famoso per aver vinto un concorso internazionale a Padova. "Come si suol dire ‘ha preso tutto dal papà’, in questo caso è una assoluta verità", conclude il suo padrone.