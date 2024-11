Giornata degli Alberi: messe a dimora 300 nuove piante nel Bosco di Vanzago

Vanzago (Milano) - In occasione della Giornata nazionale degli alberi che si celebra oggi 21 novembre, il progetto ‘Vestiamo le oasi di verde’ di Humana People to People e Wwf Italia ha fatto tappa nell'oasi Wwf Bosco di Vanzago, alle porte di Milano.

Il progetto prevede la messa a dimora con attività partecipate di 30.000 alberi in tutta Italia da novembre 2024 a novembre 2027. Dopo le piantumazioni delle scorse settimana che hanno coinvolto le oasi del Veneto, del Piemonto e l'oasi di Fosso del Ronchetto di Seveso, questa mattina sono stati messi a dimora una parte dei 300 alberi di farnia e rovere donati all'oasi vanzaghese da Humana People to People Italia.

"Questo progetto contribuisce al Programma ambientale delle Nazioni Unite che ha dedicato al ripristino degli ambienti naturali un decennio speciale per unire gli sforzi globali - dichiara Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia - il restauro della natura è considerata un'attività prioritaria poiché è in grado di combattere la crisi climatica, il degrado del territorio e la crisi della biodiversità, contribuendo allo stesso tempo alla lotta alla povertà". Nell'iniziativa sono coinvolte oltre un terzo delle 100 oasi Wwf e intervenendo in specifiche aree che necessitano di ripristino, il progetto renderà queste preziose riserve naturali più resilienti al cambiamento climatico e ne aumenterà la biodiversità, contribuendo attivamente a raggiungere l’importante obiettivo dell’Ue di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.

Ma non da soli. Per Humana e Wwf è importante che il progetto abbia sia una dimensione ambientale che sociale, per questo tutte le attività di piantumazione e le iniziative di raccolta straordinaria di abiti prevedono il coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle scuole e della pubblica amministrazione. Questa mattina a rimboccarsi le maniche per la messa a dimora dei nuovi alberi sono stati alcuni dipendenti di Humana, insieme a volontari e al direttore dell'oasi, Andrea Longo. "Questi momenti rappresentano sono occasioni per sensibilizzare sull’importanza della biodiversità e della tutela delle aree naturali - spiegano - ma anche sulla necessità di promuovere modelli circolari ad impatto sociale nel settore tessile a beneficio delle persone e del pianeta". Non è la prima volta che Humana People to People diventa parte attiva nella piantumazione di nuovi alberi all'interno del bosco vanzaghese, lo scorso anno in occasione dei 25 anni di attività in Italia, aveva messo a dimora 285 piante. "Con questo progetto di piantumazione aggiungiamo un altro tassello anche in Italia alla mission della nostra organizzazione confermando il nostro impegno al contrasto della crisi climatica", spiega Karina Bolin, presidente Humana People to People Italia.