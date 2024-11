Gioco d’azzardo. Nuove iniziative contro la piaga

Nuova campagna di sensibilizzazione, progetti dell’associazione "Giocatori anonimi" nelle scuole, le sanzioni della polizia locale ai locali che non rispettano gli orari accensione delle slot (8 multe in pochi mesi), i controlli della Guardia di Finanza e l’annuncio del nuovo weekend contro il gioco d’azzardo, il 17 e 18 maggio 2025. Prosegue l’impegno delle realtà firmatarie del Patto di comunità "Non giochiamoci il futuro" per il contrasto del gioco d’azzardo. Associazioni, parrocchie, enti e forze dell’ordine si sono incontrati per fare il punto della situazione e tracciare la strada per i prossimi mesi. "In Italia si giocano 150 miliardi di euro all’anno, a Rho cento milioni. Ci stiamo dando da fare per creare consapevolezza nei cittadini, visto che qui il giocato pro capite è molto alto. Qualche segnale positivo, dopo tante battaglie, ci arriva - dichiara l’assessore alla Legalità Nicola Violante -. La rete che si è creata sul territorio è fondamentale: l’intera comunità punta a uno stesso obiettivo, guardando in particolare ai più giovani". I Giocatori Anonimi hanno segnalato che spesso i ragazzini giocano con le credenziali di un genitori.

"Il gioco compulsivo scatta nei più vulnerabili. Noi raccontiamo agli adolescenti quanti debiti abbiamo fatto e q prima di riacquistare la capacità di gestire la nostra vita". Infine i controlli fatti dalla polizia locale per accertare il rispetto dell’ordinanza contro il gioco d’azzardo confermano che nelle sale soprattutto nelle ore serali dalle 19 alle 21, sono tantissimi gli adulti che giocano slot e ci sono gestori che fanno entrare i giocatori da ingressi di servizio, violando le regole. Ro.Ramp.