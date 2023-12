Furto Notturno a San Donato: Tentato Colpo al Pub Rapsody

Furto notturno anche nella sede Ats di San Donato, a poca distanza dal caffè Minerva. I soliti ignoti si sono introdotti probabilmente la sera della vigilia o dell’antivigilia di Natale, all’interno dei locali dopo aver forzato la porta d’ingresso. I ladri, a quanto appreso, avrebbero rubato alcuni computer e tablet. Non è ancora stato quantificato il danno totale. Ad accorgersi una dipendente che ha trovato i locali a soqquadro e ha denunciato il furto. Sempre la notte della vigilia di Natale è stato tentato un furto al pub Rapsody, di via Salvemini: un uomo col volto nascosto ha danneggiato il dehors e tentato di scassinare la porta. Solo danni ingenti per il locale. Mas.Sag.