Forze dell’ordine sulle orme degli eco-vandali

Sono iniziati i controlli organizzati in sinergia tra i carabinieri della Stazione di Rosate, i militari di Milano, la polizia locale di Gaggiano e l’ufficio tecnico comunale, finalizzati agli accertamenti in particolare sui reati ambientali, continui abbandoni di materiali edilizi, ingombranti e inquinanti.

I primi controlli si sono concentrati negli orti di San Vito, per "appurare eventuali irregolarità edilizie", come spiega il primo cittadino Baj.

"Abusi e vandalismi rappresentano una minaccia per la cura e la preservazione del territorio, soprattutto considerando l’importanza e la bellezza dell’area del parco agricolo Sud Milano – prosegue il nuovo sindaco Baj –. È fondamentale adottare misure stringenti per garantire la salvaguardia di un patrimonio naturale così prezioso. È questione di rispetto della legalità, ma anche dell’ambiente e del territorio: la tutela e la prevenzione devono essere valori prioritari, anche per promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire un futuro migliore per le future generazioni".

Gli accertamenti mirati al contrasto dei reati ambientali e degli abusi continueranno anche nelle prossime settimane. Proprio nel periodo estivo, con le strade vuote e magari i lavori di ristrutturazione in corso, le campagne e le piazzole si riempiono di detriti che qualcuno abbandona senza scrupolo.

Francesca Grillo