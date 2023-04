Forza Italia, via al rimpasto Sorte chiama Generoso

Lontano dalle scene politiche da circa 30 anni, l’avvocato cassanese Serafino Generoso (nella foto) ritorna in attività nel mondo della politica. A chiamarlo in campo per il via al nuovo corso di Forza Italia in Lombardia è l’onorevole Alessandro Sorte, nuovo coordinatore del partito di Berlusconi in terra lombarda, nominato da Berlusconi al posto di Licia Ronzulli che nel rimpasto resta capo gruppo al Senato: "In realtà non è corretto dire che sono tornato, di fatto sono sempre stato presente. Nei momenti in cui Forza Italia e i partiti moderati hanno avuto difficoltà non mi sono sottratto a dare una mano". Per l’avvocato cassanese, ex assessore regionale ai Lavori pubblici nel periodo inizio anni ‘90, pronto l’incarico di responsabile regionale enti locali. "Ho risposto positivamente all’appello dell’onorevole Alessandro Sorte - spiega l’avvocato Serafino Generoso - nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, per un impegno attivo in quanto ritengo che in questo particolare momento politico ci siano tutte le condizioni per rafforzare in Italia l’area di centro con Forza Italia e con il Partito Popolare Europeo. Un centro espressione del più convinto europeismo e dei valori di libertà - continua - alternativo alla sinistra, distinto nella propria identità dalle altre forze alleate della coalizione di centrodestra. Oggi assistiamo a una decisa virata a sinistra del Pd a causa della quale è legittimo chiedersi come possano convivervi coloro che si considerano eredi della tradizione dei cattolici democratici". La scossa di Silvio Berlusconi per il rinnovo del partito in regione Lombardia fa tappa dunque prima a Treviglio, città natale del neo nominato coordinatore Alessandro Sorte che ha voluto al suo fianco l’avvocato cassanese Serafino Generoso. S.D.