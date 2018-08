Milano, 27 agosto 2018 - La Formula 1 corre in Darsena prima che all’Autodromo di Monza. Sì, avete letto bene, i piloti e i bolidi che domenica 2 settembre saranno impegnati nel Grand Premio d’Italia sfrecceranno anche a Milano. Segnatevi la data: 29 agosto, mercoledì prossimo. Il «Formula 1 Milan Festival» si svolgerà nell’area della Darsena, con una pista che va da Piazza XXIV Maggio a piazza Cantore, dove si potranno ammirare le auto che scenderanno in pista a Monza quattro giorni dopo. Ci saranno i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen e quelli della Sauber Marcus Ericsson e Charles Leclerc, pronti a incontrare il pubblico, a firmare autografi e a posare per i selfie.

Sì, perché il «Formula 1 Milan Festival» è un appuntamento pensato per i fan delle auto da corsa, anche per coloro che non frequentano gli autodromi ma vogliono vedere da vicino i piloti e le macchine che ammirano in televisione durante le gare. Una tipo di kermesse già organizzata nel luglio 2017 a Londra, ad aprile a Shanghai e a giugno a Marsiglia. Adesso è il turno di Milano. «Per quattro giorni – dichiara l’assessore comunale allo Sport Roberta Guaineri – Milano, la città che ha segnato la storia di leggendari brand della competizione automobilistica come Alfa Romeo e Pirelli, aprirà le porte all’eccitante mondo della Formula 1 dando ai tantissimi fan di questo sport l’opportunità unica di avvicinarsi alle moderne auto da corsa e vederle in azione sulle strade di Milano».

Imomento-clou sarà l’esibizione delle auto da F1, preceduta da una parata di auto storiche. Per consentire ai bolidi di sfrecciare sulle strade milanesi in tutta sicurezza, il Comune ha previsto la chiusura del traffico dalle 21 di martedì fino alle 9 di giovedì nelle seguenti vie: piazzale Cantore, viale Gabriele D’Annunzio, piazza XXIV Maggio, via Cicco Simonetta (da via Ferrari a viale D’Annunzio), via Galeazzo Alessi (da via Ferrari a viale D’Annunzio), via Gaetano Ranzoni (da via Conca del Naviglio a viale D’Annunzio), via Arena (da via Conca del Naviglio a viale D’Annunzio), via Panzeri (da via Conca del Naviglio a viale D’Annunzio), via Sambuco (da via Calatafimi a piazza XXIV Maggio), via Gian Galeazzo (da via Aurispa a piazza XXIV Maggio) e corso di Porta Ticinese (da via De Amicis a piazza XXIV Maggio).