Milano, 10 settembre 2019 - Il tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Gianluca Savoini, con cui si chiedeva l'annullamento del decreto di perquisizione e dei sequestri di computer e ecellulari effettuati nei confronti del leghista presidente dell'associazione Lombardia-Russia, tra gli indagati nell'inchiesta su presunti fondi russi al Carroccio.

L'avvocato Lara Pellegrini aveva insistito sulla non utilizzabilità dell'audio relativo all'incontro avvenuto il 18 ottobre 2018 all'hotel Metropol di Mosca e pubblicato da un sito statunitense. Il legale aveva depositato una memoria di 20 pagine "sollevando la questione di utilizzabilità dell'audio. Non essendo certa la provenienza del file non si può porre alla base di un provvedimento di sequestro", aveva spiegato. "Se la captazione è illecita", e non si conosce in che modo e da chi è stata fatta, "allora non può legittimare un sequestro. Ho fatto anche - aveva aggiunto il difensore - un rilievo relativo a un problema di traduzione della conversazione che i pm hanno depositato". L'accusa, rappresentata dai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta, nell'udienza a porte chiuse a cui non ha partecipato Savoini, ha invece insistito sulla legittimità del sequestro scattato lo scorso luglio. Ora toccherà ai giudico del Riesame prendere una decisione. Al centro dell'incontro d'affari al Metropol, a cui prendono parte sei persone - tra cui gli indagati Gianluca Meranda e Francesco Vannucci che hanno rinunciato al Riesame -, ci sarebbe secondo la procura di Milano un'operazione sospetta di corruzione legata all'importazione in Italia di un fiume di petrolio che, nelle parole di chi starebbe trattando, in un anno avrebbe dovuto far affluire 65 milioni di dollari nelle casse della Lega e permettere così al partito guidato da Salvini di affrontare la campagna elettorale delle ultime europee.