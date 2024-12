Fondazione Allianz Umana Mente: nuovi progetti sociali 2024/25 per inclusione e cultura

Da oltre 20 anni Allianz Spa è impegnata in prima linea per promuovere iniziative e aiuti a livello sociale. L’impegno viene espresso con una apposita fondazione, nata nel 2001, dal nome Fondazione Allianz Umana Mente. Nel corso del tempo, le attività tese a sostenere le persone con le più disparate difficoltà, sono diventate sempre più numerose, tanto che sono stati presentati a Milano i progetti sociali per l’anno 2024/25 che riguardano arte, cultura, sport, tempo libero, volontariato e infine, inserimento lavorativo.

La Fondazione Allianz, nella sua storia ventennale, ha aiutato e dato man forte a più di 72mila persone con varie problematiche e ha stanziato più di 40 milioni di euro in favore di oltre 300 progetti. "Siamo entrati in questo mondo della filantropia - spiega il presidente della Fondazione e direttore generale di Allianz spa, Maurizio Devescovi - con un’idea che all’epoca era abbastanza innovativa. Non volevamo economicamente stare vicini alle realtà che avevano bisogno di finanziamenti, ma avevamo l’obiettivo di fare gruppo con loro, di lavorare e selezionare i progetti che ci sembravano più meritevoli di finanziamento e poi farli crescere, fungendo quasi da project manager. Selezionare i progetti è stato un compito difficile, ma ci eravamo dati una regola molto semplice: tutte le idee dovevano essere sostenibili e replicabili, così è nata l’attività. La nostra natura, è cambiata, siamo passati dal finanziare progetti esterni, cercando comunque di essere coinvolti, a scegliere direttamente i programmi. Noi abbiamo la particolarità che, essendo una fondazione d’impresa, non raccogliamo fondi da terzi, quello che ci arriva, arriva da Allianz".

Un vantaggio che ha permesso di agire e stanziare un bel budget. Poi, programmi come “Impariamo dall’Eccellenza”, rivolto ai giovani e parte delle nuove proposte, si appoggiano, come altri, al Borgo San Felice, Relais & Château di proprietà del gruppo. "La Fondazione, via via, ha iniziato a usare le proprie strutture: questo ci consente, sfruttando le risorse interne, di risparmiare nell’investimento da fare. Se poi alcune volte, siamo in difficoltà, chiediamo aiuto ad Allianz, come successo per “Casa Teatro”, l’investimento era un po’ più alto delle nostre disponibilità, ci siamo rivolti al gruppo che è intervenuto e così si è creato un mix di investimento da parte di Allianz e da parte della Fondazione. Questo ci ha aiutato e ci aiuta per fare tutte le attività che sono sempre più progetti che abbiamo sviluppato noi".

Umana Mente si è così sempre impegnata con iniziative organiche e autonome rispetto alle altre attività del Gruppo, programmando il lavoro e individuando un target preciso. Il lavoro del gruppo si rivolge in particolar modo a minori e giovani in situazioni difficoltose e persone con disabilità. Le ultime proposte usano l’arte come mezzo di espressione capace di testimoniare il valore della diversità con lo scopo di educare, istruire, sensibilizzare e creare relazioni empatiche. Tanti sono, inoltre, i programmi che abbracciano l’ambito sportivo come, ad esempio, SuperEroica (ciclismo sociale), avviato nel 2022 per permettere pure alle persone con disabilità intellettivo-relazionali di partecipare a L’Eroica.

Per il 2024/25 c’è un terzo ambito d’intervento che si traduce in Hol4All – Holiday for All (Vacanze per tutti), ovvero vacanze inclusive con una metodologia che unisce il gioco ad attività culturali e sportive. Infine, la Fondazione si impegna nell’aiutare, ragazzi e ragazze, provenienti da diversi contesti sociali aiutandoli nell’inserimento lavorativo, dando la possibilità di svolgere un tirocinio in una struttura di eccellenza nel mondo della ristorazione e dell’hotellerie.