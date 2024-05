Fioriscono gli Angoli di biodiversità riqualificati i giardini di quattro asili

Un giardino delle farfalle, un’aiuola delle aromatiche, un prato fiorito, ma anche una casa delle ciance con una mangiatoia per l’inverno e una cassetta-nido anche per i pettirossi. Ancora, un orto in cassetta e un giardino dei sensi per sperimentare e camminare a piedi nudi. Si chiamano "Angoli di biodiversità" e hanno visto il coinvolgimento di bambini ed educatori nella progettazione, costruzione e realizzazione di porzioni dei giardini con particolare attenzione alla biodiversità per arricchire il capitale naturale del quartiere. Grazie alla partnership di A2a con l’ente Parco Nord Milano, che cura le attività didattiche di Scuola Forestami, il progetto di educazione ambientale e formazione rivolto ai più giovani, sono stati riqualificati i giardini di quattro scuole dell’infanzia nei diversi quartieri di Milano, rendendoli così meno banali e più complessi: Barabino, Ontani, Betti e Catone. La.La.