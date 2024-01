Festival Orchestre giovanili in scena alla Casa delle Arti

Nuovo prestigioso appuntamento culturale sul Naviglio, la Casa delle Arti di Cernusco (via De Gasperi 5) ospita il primo Festival delle Orchestre giovanili dei Conservatori lombardi. Protagoniste, ensemble di tre scuole prestigiose, il Verdi Milano, il Puccini di Gallarate e il Monteverdi di Cremona. Un’occasione per ascoltare i grandi nomi della musica colta come Bach, Vivaldi e Mozart, ma anche i compositori "pop" delle più belle colonne sonore contemporanee. Tre gli appuntamenti in agenda, sabato 3 e 17 febbraio e 16 marzo, sempre alle 17. La prima è affidata ai milanesi, in programma classici da Catalani a Mendelssohn; poi sarà la volta dei varesotti, nati come cooperativa negli anni ’70 passata nel 1980 sotto la responsabilità del Comune e poi trasformata in Conservatorio dal ministero. Infine, i cremonesi che porteranno in città una delle loro istituzioni più vivaci dedicata al padre dei canoni del melodramma e dei madrigali. Ingresso libero. Bar.Cal.