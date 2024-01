Milano, evade dalla comunità per fare rapine sul treno e molestare ragazze: arrestato a 15 anni

Evade dalla comunità minorile in cui è rinchiuso, sale su treno dove semina il panico e rapina i passeggeri, poi scende alla stazione per molestare una ragazza. Il responsabile è un ragazzo di 15 anni, arrestato dai carabinieri di Fino Mornasco per evasione, rapina e tentata violenza sessuale.

Il giovane si trovava in comunità in esecuzione di una precedente misura cautelare. Martedì mattina scappa dal centro e sale su un treno diretto a Milano Cadorna dove, all’altezza di Lomazzo, comincia a rapinare i passeggeri seminando il panico. A un diciassettenne ruba giubbotto, smarphone e denaro.

Arrivato alla stazione di Fino Mornasco scende e dopo neanche qualche minuto si avvicina a una ragazza molestandola e cercando di baciarla. Non contento, nel sottopasso rapina un altro coetaneo e si fa consegnare il portafoglio. Alla fine, viene rintracciato dai carabinieri, arrestato in flagranza di reato e portato al carcere minorile Beccaria di Milano.