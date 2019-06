Milano, 18 giugno 2019 - Questa sarà la notte prima degli esami. Sono oltre 74mila gli studenti lombardi alle prese con la (nuova) Maturità, l’esame di Stato che ogni generazione ricorda come un passaggio essenziale. La nostalgia è una prospettiva del futuro. Per intanto, c’è da affrontare l’ennesima modifica degli scritti e da fare i conti con i criteri di valutazione, con il 60 per cento del voto finale determinato dalle tre prove e il 40 per cento dal curriculum precedente. Cresce, rispetto allo scorso anno, il numero di studenti lombardi che da domani se la vedranno con l’Italiano: 7 diverse tracce divise in tre tipologie. Crescono nella nostra regione sia i candidati interni, quelli che completano con l’esame un curriculum regolare di studi, che sono circa 72mila. Ma aumentano anche i privatisti, coloro che affronteranno scritti e orale da esterni: circa 2.500 studenti di tutte le età. Seicento i ragazzi che per motivi diversi affronteranno prove speciali. I privatisti sono cresciuti di circa il 12 per cento rispetto al 2018.

Come sempre, a guidare per numeri la pattuglia dei maturandi ci sono i milanesi. Chi fra capoluogo e hinterland si siederà davanti al foglio timbrato e al vocabolario, domattina, sarà un esercito di 28.600 ragazzi, poco più di un terzo del totale. A loro, si aggiungono circa 1.100 privatisti, quasi la metà della cifra complessiva. Per far fronte a queste cifre, inevitabile la grande mobilitazione degli insegnanti e del personale della scuola. In tutta la Lombardia sono 710 le commissioni d’esame insediate, per un totale di 2.275 componenti.

Se Milano come ogni anno fa la parte del leone, tantissimi sono i candidati anche nelle scuole degli altri territori. Si attestano sotto la soglia dei 10mila, a quota 9.300, i ragazzi coinvolti in provincia di Brescia, quattrocento in meno, poco più di 8.900 i maturandi nella Bergamasca. A Varese saranno in tutto 7.700. Decisamente staccate dal podio le altre realtà provinciali. Accanto ai 74mila ragazzi che hanno concluso in 5 anni l’iter normale di studio, ci sono anche sei studenti speciali. Sono quelli che per meriti particolari nel proprio curriculum scolastico hanno ottenuto di dare l’esame con un anno di anticipo. Quattro sono della provincia di Milano, uno di Cremona e uno di Varese.