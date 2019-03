Milano, 13 marzo 2019 - Quasi 9 chili di eroina di ottima qualità, che aveva sul mercato un valore di oltre 430 mila euro. E' quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia Monforte di Milano, e quelli della stazione Vigentino, all'interno di un vano ricavato

in un'auto modificata e parcheggiata di un garage a Pozzo d'Adda, e per cui sono stati arrestati un uomo e una donna tunisini di 33 anni (incensurati).

L'indagine è una costola di quella che ha portato, qualche giorno fa, ad arrestare nello stesso quartiere sud di Milano una madre marocchina, dedita al gioco delle slot machine, per maltrattamenti sulla figlia minorenne e per induzione alla prostituzione della figlia di 22 anni. Proprio nel pedinare la giovane, i carabinieri si sono accorti della sua frequentazione con un ragazzo marocchino del quartiere: un piccolo spacciatore. I suoi contatti per approvvigionarsi di droga portavano proprio alla coppia di tunisini arrestati in questa operazione.

Strani i loro movimenti, osservati durante i controlli: i due abitavano in provincia di Bergamo, a Osio Sotto, ma l'uomo si recava spesso con la sua auto in un garage di Pozzo d'Adda, in provincia di Milano. Ma ancora più frequenti erano le loro visite nel capoluogo, soprattutto in zona Porta Venezia-Corso Buenos Aires, dove frequentavano locali pieni di connazionali, noti perche' vi si fuma il narghile'. I due sono stati arrestati per spaccio di grandi quantitativi di droga e uso e possesso di documenti falsi validi per l'espatrio.