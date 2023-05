"Emergenza Alto Appennino" Willow: siamo isolati da giorni

"Terrificanti le notizie dalla pianura, comprensibili i riflettori sulle zone maggiormente funestate. Ma i paesi in collina dell’Alto Appennino hanno a loro volta bisogno d’aiuto: siamo isolati da giorni, siamo stati senz’acqua e senza luce, ci servono rifornimenti e supporto. Qui si rischia di perdere tutto". Post, immagini e parole di Filippo Bruno, in arte Willow (nella foto), artista di fama internazionale icona della Martesana, che due anni fa, in pieno Covid, ha lasciato Bussero per trasferirsi con moglie e due figli a Modigliana, paese di seimila abitanti sulle colline sopra Faenza. Qui vive in una casa ristrutturata, dove in questi giorni ospita anche una famiglia di amici con bambini. E da qui arrivano il suo racconto e il suo appello. "Innanzitutto, io e la mia famiglia, pure provati, stiamo bene e siamo al sicuro. Ma è un macello. Una situazione drammatica, che sinora, forse comprensibilmente, è passata in secondo piano". Le foto restituiscono lo scenario da catastrofe. "Abbiamo avuto in questi giorni attorno a noi almeno duecento frane. Siamo circondati da colline sventrate. I torrenti Tramazzo, Ibola e Acerreta, che scorrono verso valle, sono paurosi. Sono distrutte o danneggiate le strade e i ponti di collegamento. Siamo isolati". La voce del pittore al telefono dopo tre giorni di vuoto totale: niente luce, acqua, linea, connessioni. "Da ieri abbiamo potuto contattare i parenti". Non panico ma preoccupazione per i generi di prima necessità: "I due supermercati hanno esaurito le scorte. E non si accettano più che contanti". I danni, incalcolabili. "Case mangiate dal terreno, sfollati, animali inghiottiti. Da qui nessuno riesce a raggiungere allevamenti, coltivazioni. Il mio amico ha un piccolo agriturismo, si chiama Il Teatro: un tavolo solo, cibo e vino. Non sa che fine abbia fatto. Speriamo che si possa ripristinare qualche collegamento. Di poter salvare, ricominciare". M.A.