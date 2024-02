Ecomusei e Parco Adda Nord bando per il Servizio civile

Dagli Ecomusei al Parco Adda Nord, bando e appello reclutamento per il Servizio civile internazionale. Il bando del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale è pronto, l’offerta è per i giovani dai 18 ai 28 anni, la scadenza per la presentazione delle domande è vicina: vanno consegnate entro il 15 febbraio. "Un’opportunità per partecipare alla vita della comunità e al suo miglioramento". Insieme per la terra è il programma del bando per le aree protette. Al Parco Adda Nord un progetto mirato "che coinvolgerà i partecipanti al percorso in azioni che possano sensibilizzare, educare e accrescere sensibilità e consapevolezza". Anche il progetto dell’Ecomuseo della Martesana prevede "attività di supporto alla comunicazione, all’organizzazione di eventi e proposte culturali".M.A.