Milano, 18 luglio 2018 - E' partito il conto alla rovescia: sta per arrivare l’eclissi di Luna più lunga del secolo e la terra rimarrà al buio per quasi due ore. L'eccezionale e raro evento si terrà venerdì 27 luglio: inizierà alle 19.13 per terminare alle 02.31, raggiungendo il massimo dell’apice tra le 20.20 e le 20.25, quando la Terra oscurerà completamente la Luna. Il buio rimarrà dalle 21.30 alle 23.14. Ma la sera dell’eclissi lunare, sarà una sera particolarmente emozionante. Non solo la luna per così dire sparirà, ma sarà possibile vedere anche il pianeta Marte, in tutto il suo splendore. Marte infatti in completa opposizione al Sole, verrà illuminato completamente e sarà quindi possibile distinguerlo alla perfezione grazie al suo inconfondibile colore rosso. Inoltre ciò che si verificherà il 27 Luglio sopra il cielo di Milano e di tutta Italia sarà anche il fenomeno della miniluna, che si verifica quando il satellite della Virtual Telescope Project, si troverà alla massima distanza dalla Terra.

Molti i luoghi di Milano che si stanno organizzando nella preparazione di eventi dedicati all’Eclissi di Luna a Milano, per vederla al meglio. Ecco alcuni eventi in programma.

GIARDINI MONTANELLI - Per l'occasione, a partire dalle 21, Lofficina del Planetario di Milano Ulrico Hoepli, in collaborazione con il Circolo Astrofili di Milano e l'associazione Gam Vita Universo e Tutto Quanto, organizza una serata di osservazione della Luna Rossa ai giardini pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia. Gli organizzatori mettono a disposizione i loro telescopi per seguire in compagnia l'eclissi di Luna del secolo a partire dalle 22 (ma chiunque può contribuire alla serata portando eventualmente il proprio telescopio); in attesa dell'eclissi, a partire dalle 21, è possibile osservare i pianeti Giove e Saturno. L'iniziativa è ad ingresso libero e gratuito.

ABBAZIA DI MIRASOLE - NDalle 21, nlla cornice dell'Abbazia di Mirasole di Opera (Milano), si svolge un'osservazione guidata dell'eclissi con i telescopi di AstroMirasole. Durante la serata è in programma anche l'osservazione dei pianeti Giove, Saturno e Marte. La partecipazione è gratuita (in caso di maltempo la manifestazione viene annullata). Per chi lo volesse, l’Abbazia dalle ore 19.30 organizzerà un buffet (costo 15 euro) che comprende salumi e formaggi, pizzette e focaccine, pasta alla crudaiola (pomodoro fresco basilico e ricotta salata), verdure di stagione, anguria, acqua e vino: la prenotazione è obbligatoria, per info 347 8534492.

VILLA ARCONATI - La notte della lunga eclissi sarà una serata dall'atmosfera deliziosamente gotica a Villa Arconati-FAR: Birra in Villa ospiterà, infatti, dalle 21 una Passeggiata notturna a lume di candela dal titolo "Fantasmagorie, mostri e vampiri. Le tenebrose notti di Byron, Shelley e Polidori". Si tratta appunto di una "passeggiata notturna a lume di candela", un evento all'aperto, in forma itinerante, che si svolge nella suggestione del lume caldo delle candele, consegnate ai partecipanti al ritrovo. All'ultima tappa i convenuti potranno assistere all'appassionante proiezione di immagini e documenti dell'epoca. L'appuntamento è confermato anche in caso di pioggia con soluzioni al coperto e al chiuso. È un evento culturale di tipo storico-letterario a carattere divulgativo condotto da Jennifer Radulović - storica, saggista e divulgatrice - che racconterà le misteriose e tenebrose notti di Villa Diodati del 1816, cui parteciparono personaggi come Lord Byron, Mary Shelley e John William Polidori in un percorso appassionante tra letteratura gotica, storia e scienza, libri stravaganti, fatti impressionanti e scoperte scientifiche spaventose. Oltre al tradizionale cibo di qualità e al gusto della birra artigianale, Birra in Villa in omaggio alla Passeggiata notturna a lume di candela nel giardino alle 21 realizzerà uno speciale Menù Nero Gotico.