E ora la benedizione degli animali

Anche a Segrate torna il falò di Sant’Antonio, un modo per onorare la tradizione e creare aggregazione tra i cittadini. Appuntamento venerdì alle 19 nel prato di via Manzoni per la benedizione degli animali. A corredo panini, panettone e vin brulè a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Organizzano l’associazione Il Quartiere e il Circolo pensionati. L’accensione dei falò è un modo per fondere tradizioni agricole e usanze religiose nel nome di Sant’Antonio Abate che, secondo un’antica leggenda, avrebbe sfidato le fiamme dell’inferno per salvare le anime dei peccatori. A.Z.