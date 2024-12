E don Paolo riparte per la Terra santa

È iniziato ieri intanto, e durerà alcuni giorni, il nuovo soggiorno di don Paolo Zago in Terra Santa. Il parroco gorgonzolese è un veterano dei viaggi nelle località oggi martoriate dal conflitto. "Ci torno – così l’altro giorno – sperando di poter dare, in qualche modo, un aiuto". L’ultimo viaggio in Terra Santa di don Paolo risaliva allo scorso agosto, e si era articolato in varie tappe: Betlemme, Gerusalemme, Galilea. "Così sarà questa volta. Ho amici e conoscenti diversi, con posizioni diverse in questo scenario così delicato. Il momento è molto complesso: la presenza dei pellegrini può allentare le tensioni, avvicinare. Per quanto mi riguarda cercherò di stare vicino non solo alla comunità cristiana, ma a tutta la popolazione così duramente colpita". Don Paolo è guida ufficiale di Terra Santa, con riconoscimento dello stato di Israele e della Commissione pellegrinaggi cristiani, da oltre trent’anni.