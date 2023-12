Domenico Pelosi, morto l’ultimo partigiano di San Giuliano. Aveva 99 anni e aveva partecipato alla Resistenza

San Giuliano Milanese, 17 dicembre 2023 – L’ultimo partigiano. Si è spento nella notte tra sabato e domenica, all’età di 99 anni, il sangiulianese Domenico Pelosi, che in gioventù aveva partecipato alla Resistenza e anche in seguito aveva sempre cercato di perseguire e tramandare i valori della libertà e dell’anti-fascismo.

Nato a Siziano il 1° settembre 1924, un lavoro come operaio tornitore, Pelosi non esitò ad abbracciare gli ideali della Resistenza e a contribuire, tra il 1944 e il 1945, alla causa della liberazione. Col nome di battaglia “Magher”, fu arruolato nel distaccamento Attilio Folli della 172esima Brigata Garibaldi, con la quale contribuì alla lotta partigiana anche attraverso azioni di sabotaggio e volantinaggio.

"Abbiamo fatto tutto questo per la libertà, il lavoro e la pace", aveva detto in più occasioni, ricordando i suoi anni da militante. “Dedico questo premio a mia moglie, che a sua volta ha fatto parte del Comitato locale per la liberazione”: queste le sue parole nel 2021, quando il Comune di San Giuliano lo aveva insignito della benemerenza civica “per l’impegno profuso nella difesa e nella diffusione della cultura della libertà”.

Sposato con Amelia, sua coetanea scomparsa l’anno scorso, anche dopo la fine della guerra Pelosi è stato attivo e presente sul territorio, dove si è impegnato sia nella sezione locale dell’Anpi che negli organismi sindacali. “Ha sempre seguito le iniziative dell’Associazione partigiani”, conferma un membro del direttivo locale dell’Anpi, Gino Marchitelli, che lo ricorda come una persona “elegante ed educata. Nonostante avesse vissuto sulla propria pelle le brutture della guerra, aveva conservato umiltà e dolcezza”. A dispetto dell’età avanzata, la notizia della sua scomparsa ha gettato un velo di tristezza su San Giuliano, dove non si escludono iniziative di commemorazione.