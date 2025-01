Divieti ignorati? "È violazione di domicilio". Poi il Comune ritratta

Cartelli stradali trattati alla stregua di violazioni di domicilio. Sono in tanti a sostenere vi sia confusione da parte dell’amministrazione comunale nel considerare “violazione di domicilio” trasgredire i cartelli segnaletici che indicano la circolazione a senso unico alternato in piazza Garibaldi. Non sono mancate critiche e segnalazioni ed ecco correre ai ripari: il Comune oscura con nastro adesivo la scritta fuori luogo di quella segnaletica stradale che regola la viabilità parziale del traffico su piazza Garibaldi nella zona accessibile con lavori terminati.

Una disattenzione che ha suscitato in molti la preoccupazione per la mancanza di coordinamento tra la ditta responsabile della segnaletica e il Dup del progetto di rigenerazione della piazza centrale della città. Una preoccupazione presente, fra l’altro, tra residenti del centro che dal gennaio 2024, inizio dei lavori, sono alle prese con cambi di viabilità annunciati all’ultimo momento. S.D.