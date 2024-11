Diritto allo studio e lavoro: "Cinifabrique è un modello"

"Un modello innovativo che mira a rendere più efficienti i servizi di assistenza socio-educativa e di istruzione". Così, l’avvocato Luca Marrelli – consigliere di Regione Lombardia e vicepresidente della commissione speciale “Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità“ – ha definito Cinifabrique, dopo aver fatto visita al polo di via Canzio 12. Un tour che ha riguardato in particolare i vari laboratori artigianali e conosciuto da vicino le multiformi attività, in particolare l’assistenza allo studio.

Nato nel 2016, Cinifabrique è un progetto a cura di Prisma società cooperativa sociale e Xsquì associazione giovanile, che hanno unito le loro competenze per dar vita a un luogo poliedrico, dove si trovano corsi, artigianato, aiuto allo studio, inclusione e tanto altro. "Ho avuto il piacere di visitare a Cinisello Balsamo l’associazione giovanile Xsquì, coordinata da Barbara Boazzi, e Cinifabrique. Qui si fa un lavoro straordinario per il diritto allo studio basato su percorsi di aiuto per bambini, ragazzi, stranieri e adulti – ha sottolineato il consigliere Marrelli –. Tematiche fondamentali che mi stanno molto a cuore e sulle quali Regione Lombardia è impegnata concretamente, dando sostegno alle 53mila associazioni e oltre 16mila realtà sociali, che si occupano di volontariato attraverso bandi e finanziamenti per oltre 10 milioni che forniscono al terzo settore risorse preziose. Senza dimenticare che la nostra è la prima regione ad avere una legge sui caregiver, dimostrando così grande vicinanza alle famiglie".

I corsi di Cinifabrique nascono come estensioni dell’attività imprenditoriale degli artigiani, con l’obiettivo di trasmettere il loro sapere. Allo stesso modo l’aiuto allo studio, nato dapprima come volontariato, si è evoluto. È nata in questi anni anche la collaborazione con Anffas. Insieme all’Istituto Gatti – Confartigianato imprese e Anap-Ancos, si offrono anche percorsi liberi o programmati per sostenere e guidare lo sviluppo di idee, proposte, iniziative, realizzazioni creative. Un “makerspace“, dove dar vita ai propri progetti con macchinari professionali e l’assistenza di artigiani, che possono offrire anche consulenze per servizi di prototipazione per aziende.