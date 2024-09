Derby europeo a Creta . L’Olimpia supera Bologna

Si prende il primo derby italiano in Europa l’Olimpia Milano che supera nella "finalina" del Torneo di Creta la Virtus Bologna (priva di Belinelli e Grazulis) per 73-62. Un match dominato dai biancorossi per i primi 30 minuti dove i milanesi sono scappati via anche a +25, salvo poi alzare il piede dall’acceleratore nell’ultimo periodo. A partire forte è subito l’Olimpia che sostenuta dalle folate di Bolmaro tocca la doppia cifra di vantaggio sul 25-15 al 9’. Poi si dà il cambio con Dimitrijevic che segna in proprio e inventa per Nebo fino a fuggire sul 40-24 già al 15’. All’intervallo i milanesi sono in pieno controllo sul 44-30, la ripartenza è ancor migliore con una difesa praticamente perfetta che permette alla compagine biancorossa di arrivare fino al +22 sul 59-37 con le iniziative di LeDay (miglior marcatore a quota 14 punti). Milano vola fino al 67-42 coinvolgendo anche Mirotic a fine terzo quarto, poi praticamente spegne la luce tanto che Bologna arriva a riaprire la partita sul 67-57 al 36’ senza neanche fare un punto nella prima metà del periodo. È Tonut a sbloccare l’EA7 (69-57) e dare ai milanesi anche i punti della sicurezza nel finale. Da domani ultima giorni in palestra poi i biancorossi prepareranno la Final Four di Supercoppa che si disputerà a Casalecchio di Reno.

Sandro Pugliese