Denunciata banda di ricettatori scoperta grazie alle telecamere

La telecamera ai varchi della città fotografa il veicolo già segnalato per appropriazione indebita, la polizia locale lo intercetta e lo blocca sulla provinciale: a bordo tre pregiudicati, ora indagati per ricettazione, falsificazione di documenti e violazione della normativa dell’immigrazione. Operazione efficace, le telecamere di videosorveglianza un preziosissimo alleato delle divise: "Ancora una volta - così il comandante della polizia locale Antonio Pierni - si dimostra quanto sia importante ed efficace la combinazione di fattori: tecnologia avanzata, preparazione degli agenti e attenzione investigativa. Le telecamere sono ormai dei preziosi supporti al lavoro". L’auto sospetta è stata fermata sulla Provinciale 13 da una pattuglia. Immediato il riscontro di alcune irregolarità nei documenti, a mettere gli agenti in allerta è stata anche la condotta sospetta dei tre occupanti. Di qui la perquisizione, personale e del veicolo, e poi al lavoro in ufficio per ulteriori accertamenti. M.A.