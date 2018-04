Milano, 26 aprile 2018 - Spettacolare demolizione, questa mattina, dell'ex palazzo dell'Inps in via Melchiorre Gioia a Milano. L'edificio, costruito nel 1961 e dismesso nel 2012, è stato abbattuto da ruspe e gru. Oltre 200 tonnellate di amianto sono già state rimosse, in quella stessa area sorgerà un nuovo grattacielo chiamato Gioia 22. La prima pietra sarà posata in estate, entro il 2020 sarà consegnato.