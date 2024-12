Degrado in centro 130mila euro sul piatto per gli interventi

Le opere di urbanizzazione mai collaudate, il degrado ormai imperante e il vecchio operatore in concordato preventivo, l’amministrazione comunale acquisisce la relazione tecnica e mette mano al portafogli: 130mila euro per uscire da un’impasse ormai decennale e “sbloccare” il comparto di via Marconi, complesso immobiliare realizzato ormai una quindicina di anni fa in piena zona centrale. Al centro del progetto interventi su via don Cazzaniga e sul parcheggio interrato, entrambi ancora da regolarizzare urbanisticamente; e, in generale, sulla fatiscenza generale del complesso che ospita una grande piazza interna, viabilità di cucitura fra via Serbelloni e la piazza De Gasperi, e uno stabile a portici con negozi e uffici.

L’iter urbanistico del comparto è stato, sin dal principio, complesso e a ostacoli. Negli ultimi anni, la paralisi. "La convenzione è scaduta - così in delibera - e alcune opere, pure realizzate, non sono ancora state collaudate. In compenso negli anni l’incuria e il degrado, causati dalla mancanza di adeguata manutenzione, hanno ulteriormente aggravato la situazione". Un’interrogazione proprio sul grave stato di degrado del comparto è già pronta per il prossimo consiglio comunale. M.A.