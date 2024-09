Dall’ex impianto Frisi al Pallone. Demolizione e apertura in vista

Impianti sportivi comunali della città di Bresso tra imminenti aperture di nuovi spazi e prossimi abbattimenti di storiche palestre. Il mese di settembre sarà decisivo per il futuro delle strutture al coperto: da una parte, diventerà operativo il cosiddetto Pallone, come viene chiamato dai bressesi, vale a dire la tensostruttura di via don Minzoni; dall’altra, invece, comincerà il conto alla rovescia per la demolizione della ex Frisi di via Villoresi, dopo decenni di partite e di allenamenti delle società e delle associazioni sportive del territorio locale. Nei fatti, si concluderanno tra un paio di settimane i lavori per trasformare il vecchio campo da tennis in cemento di via don Minzoni in un impianto polivalente con una superficie di gioco blu royal, adatta proprio per ospitare diverse attività sportive; vi si alleneranno le squadre di volley e di calcetto. La copertura esterna è già stata sostituita durante le scorse settimane e l’impianto elettrico è stato sistemato, mentre sono in corso le opere per il sistema di riscaldamento.

Per concludere, sarà posata la nuova pavimentazione da gioco sopra la vecchia superficie di cemento. L’apertura del Pallone sarà strategica per il mondo dello sport cittadino, in quanto poco dopo potrà così iniziare l’iter per la demolizione del vecchio impianto ex-Frisi: "La tensostruttura di via don Minzoni sarà una vera e propria palestra per le attività sportive, che inizieranno a breve - conclude il sindaco Simone Cairo -. Prenderà il posto, a tutti gli effetti, della palestra di via Villoresi; è fondamentale prima inaugurare il Pallone e poi cominciare l’abbattimento della ex-Frisi. Ricordo che in via Villoresi, al posto della ex-Frisi, sarà realizzato il Palazzetto dello Sport inclusivo".

Giuseppe Nava