Dall’abbandono alla rinascita: "Renderemo i parchi alla città"

Deliberati diversi investimenti per "il miglioramento del territorio, per la sicurezza, il decoro, per i nostri alunni e cittadini – spiega l’assessore Mattia Di Bisceglie, con deleghe all’Ambiente e all’Istruzione –. Con l’arrivo del nuovo ingegnere Jvan Tosi, dirigente che si occupa dei settori Lavori pubblici, Ambiente, Urbanistica, Attività produttive, Servizi abitativi e Mobilità, siamo riusciti a sbloccare situazioni ferme da troppo tempo, deliberando così molte risorse per lavori e interventi che saranno svolti dall’anno prossimo, con investimenti già impegnati".

Ampio spazio all’ambiente: circa 40mila euro per la sistemazione degli orti comunali, con lo studio di fattibilità già approvato, e 110mila euro che servono per le potature, i necessari abbattimenti di alberi malati, pericolosi e a fine vita, e "un intervento di pulizia e sistemazione delle aree dove, dallo scorso luglio, in occasione degli episodi di forte maltempo – spiega l’assessore Di Bisceglie –, è stato necessario tagliare i rami caduti e gli alberi piegati dalle raffiche di vento e accatastare tutto. Ora, con questo ulteriore investimento, si provvederà a ripulire quelle aree".

Sempre in tema di verde e ambiente, sono stati impegnati oltre 320mila euro per sistemare il parco dei Sorrisi in via Boccaccio e quello di via Croce, vicino al cimitero vecchio. Due aree "in pieno degrado: il parco dei Sorrisi è chiuso da due anni perché devastato dal maltempo e mai riaperto – prosegue l’assessore –. Questo impegno economico è il primo passo per rendere di nuovo, finalmente, fruibili i due spazi verdi".

Non meno importante il capitolo che riguarda le scuole. 120mila euro deliberati per interventi negli istituti di via Giacosa, per sostituire i vecchi serramenti. Oltre 150mila destinati alle palestre e alle coperture che necessitano di interventi, come quelle delle scuole (via Verdi) dove si verificano le infiltrazioni d’acqua piovana. Con questo investimento, come spiega l’assessore, si potrà lavorare sulle guaine delle coperture, impedendo, così, all’acqua di penetrare dalle coperture. Altri soldi, circa 200mila euro saranno infine utilizzati per la sistemazione di alcuni appartamenti comunali di via Pirandello.