Da tre anni scala sbarrata alla primaria

Scala d’ingresso ancora sbarrata alla primaria Sacco e Vanzetti. Da oltre due anni la scalinata d’ingresso è transennata e gli alunni accedono al plesso dalla rampa per i disabili. Si ripete dunque anno dopo anno il copione che vede protagonista la burocrazia senza trovare una soluzione definitiva. Le scale sono state dichiarate inagibili perché avevano una misura inferiore di mezzo centimetro da quanto previsto dalla normativa.

"Gli alunni per entrare nella scuola primaria Sacco e Vanzetti, non possono percorrere la scalinata principale per l’apposizione di transenne volute fortemente dalla precedente Amministrazione che la riteneva pericolosa. Ma i documenti in mano al Comune dimostrano che la scalinata non abbia problemi di sicurezza, come ribadito in ultimo dai vigili del fuoco, e le transenne di conseguenza non hanno ragione d’essere - spiega Pino Pozzoli, ex consigliere di opposizione -. Avevo chiesto personalmente al commissario di interessarsi. Purtroppo senza successo. Non ci resta che attendere le elezioni: l’eliminazione di quelle transenne sarà il primo atto della nuova Amministrazione".

Era il 4 ottobre del 2022 quando vennero sistemate le transenne per impedire l’accesso alla scalinata agli alunni. Una decisione contestata da più parti anche perché quelle gradinate in orario di chiusura della scuola erano comunque adoperate dai ragazzini. In alcuni punti erano stati installati anche i passamano per tamponare il problema. Forse le scalinate resteranno chiuse fino alla prossima estate. Solo quando arriverà una nuova amministrazione comunale, in sostituzione di quella dimissionaria, si vedrà se verranno rifatte o saranno semplicemente rimosse le transenne".

Mas.Sag.