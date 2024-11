Cucina catalana: il premio qualità è servito

La cultura si serve e si premia a tavola. Ieri la console dell’Ufficio economico e commerciale a Milano dell’Ambasciata di Spagna, Carmen Balsa, ha consegnato i certificati di qualità "Restaurants from Spain" ai due ristoranti che quest’anno sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento. Si tratta del Sabor Catalan di via Gramsci 11 a Corsico, dove è protagonista la cucina catalana. E del ristorante Sevilla Mia in viale Coni Zugna 50 a Milano, famoso per i piatti e le tapas della tradizione andalusa. Il distintivo di qualità "Restaurants from Spain", viene attribuito dall’istituto spagnolo per il commercio estero in base al giudizio di un comitato costituito da numerosi organismi ufficiali. Identifica i ristoranti spagnoli che all’estero non solo offrono prodotti alimentari spagnoli di qualità, ma soprattutto servono cucina spagnola autentica. "Siamo molto orgogliosi ed emozionati di ricevere questo riconoscimento - dichiarano Alessandra e Mattia Olivi, titolari del ristorante di famiglia Sabor Catalán -. Il premio targato Icex sigilla il buon lavoro di promozione della cultura e gastronomia catalana e spagnola che la nostra famiglia svolge nel territorio del sud ovest milanese sin dall’apertura del ristorante di quindici anni fa.

Gli eventi che proponiamo, come ad esempio le calçotadas di febbraio (pranzo catalano tipico a base di uno speciale cipollotto), richiamano gli amanti di questo cibo anche da città lontane come Parma, Firenze, Genova e Lugano. La continua ricerca di materie prime e tecniche di lavorazione, unitamente alle nostre conoscenze e gli aggiornamenti in ambito food, marketing e vini, ci hanno permesso di ampliare il successo dell’attività di famiglia - avviata nel 2009 da mamma catalana e papà corsichese - grazie alla passione e l’entusiasmo verso la Spagna e le nostre origini. Siamo felici di essere punto di riferimento per spagnoli, catalani e amanti della Spagna a Milano". Massimiliano Saggese