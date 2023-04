Cracco in Galleria Il ristorante ha i conti in rosso

Conti sono in profondo rosso per il ristorante in Galleria dello chef stellato Carlo Cracco (nella foto). Affaritaliani racconta che qualche giorno fa l’assemblea dei soci della Felix srl, che detiene il locale milanese ed è controllata dalla Cracco Investimenti di cui lo stesso chef è amministratore unico, ha mostrato numeri preoccupanti per il ristorante che ha aperto nel 2018 nel Salotto dei milanesi.

L’assemblea ha approvato il bilancio 2022 chiuso con una perdita di 409 mila euro, di poco inferiore a quella di 524 mila euro del precedente esercizio, che è stata riportata a nuovo. In tal mondo il passivo accumulato in cinque anni di gestione è salito a oltre 4,6 milioni, a fronte di riserve per 4,8 milioni, tanto che il patrimonio netto s’è ulteriormente assottigliato a 246mila euro. Certo, il bilancio del ristorante milanese stellato di Cracco ha evidenziato una crescita del fatturato anno su anno da 3,3 a 4,3 milioni di euro, ma ha visto anche i costi della produzione lievitare da 4 a 4,8 milioni di euro. La Felix ha debiti complessivi per 7,3 milioni di cui 3,1 milioni verso fornitori e 3,8 milioni verso banche.