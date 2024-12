Corso di difesa, 40 donne diplomate e spray al peperoncino in regalo

Si è concluso il corso di difesa personale femminile organizzato dalla polizia locale di Buccinasco e curato da Corrado Macrì. A salutare le 40 partecipanti, cittadine del territorio di ogni età, il sindaco Rino Pruiti e l’assessora alle Pari opportunità Martina Villa. Oltre al diploma di partecipazione, alle donne che hanno seguito il corso la polizia locale ha regalato anche lo spray al peperoncino, con le indicazioni su come usarlo. L’assessora Martina Villa ha ringraziato "tutte le partecipanti che anche quest’anno hanno seguito il breve corso. Incontrarle, premiarle e parlare con loro è stato molto emozionante, così come aver incontrato molte di loro anche al corteo “Sebben che siamo donne” per ricordare le donne uccise per femminicidio. Un grazie speciale a Corrado e ai colleghi che hanno messo a disposizione il proprio tempo per sostenere le donne e farle sentire più sicure di sé". Fr.Gr.