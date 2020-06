Milano, 2 giugno 2020 - Tornano a salire i contagi a Milano. Oggi si sono registrati 45 nuovi casi di coronavirus, quasi quanti se ne erano registrati ieri in tutta la Lombardia (50). Nell'altalena del contagio la provincia meneghina segna 45 positivi in più (che fanno così salire il totale da inizio epidemia a 23.139 casi), di cui 12 in città dove i contagiati in tutto hanno raggiunto quota 9.808. Ieri i nuovi casi in provincia erano stati 18 (domenica 31 maggio erano +32), mentre in città ieri erano appena 8 (domenica +13).

