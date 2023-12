Contratto non ancora approvato. I dipendenti comunali: trattiamo

Nuova assemblea dei lavoratori del Comune di Opera che non hanno ancora visto approvare il contratto decentrato. Dopo settimane di attesa senza risposte ora il confronto si surriscalda e nei prossimi giorni potrebbero proseguire le azioni di protesta. Per questo è stata inviata una lettera alla Prefettura per l’attivazione di un tavolo di confronto. "Speriamo porti ad approvare il contratto entro il 15 di questo mese. Noi ce la metteremo tutta, dando la nostra massima disponibilità a trattare giorno e notte - spiega Cristian Perversi della Uil Fp -. Ma quello che ci preme evidenziare è che, oltre a una contrattazione sull’aspetto economico, quella dei lavoratori del Comune è una battaglia di civiltà. Sembrerà strano, ma al centro della lotta ci sono diritti basilari come essere presi in considerazione, essere ascoltati e soprattutto avere riscontri. Troppe volte le indicazioni operative sono state ignorate, in tante occasioni le richieste sono state disattese o, addirittura, sono rimaste senza risposta. Un problema, perché queste lungaggini - o questi atteggiamenti indifferenti - incidono sulla vita lavorativa e anche su quella familiare dei lavoratori, creando disagio e ansia".

Problematiche che sono state esposte più volte in diverse sedi ma che, rimaste inascoltate, hanno portato allo stato di agitazione. Dopo i lavoratori del comando della polizia locale entrati in stato di agitazione il mese scorso ora i dipendenti comunali annunciano anche proteste che potrebbero arrivare fino al consiglio comunale. "Speriamo che ora, messo tutto nero su bianco, sia tutto più chiaro e si possa giungere a una veloce conclusione", conclude Perversi.

Mas.Sag.