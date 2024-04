Contratto e personale: comunali in agitazione. Uil sul piede di guerra

Tornano a protestare i lavoratori del Comune di Opera, in campo anche la polizia locale. La Uil torna ad annunciare proteste e mobilitazioni sindacali a causa di ritardi nell’applicazione del contratto decentrato e nelle progressioni e carenza di personale. "Non possiamo più ignorare la crisi che sta colpendo duramente alcuni uffici del Comune di Opera nonostante le nostre numerose richieste di intervento durante i tavoli di trattativa l’amministrazione comunale è rimasta sorda ai nostri appelli. La situazione, già critica in passato, è diventata insostenibile. Nonostante i numerosi tavoli di trattativa convocati sul nulla ad oggi non sono stati ancora presentati i progetti per il 2024".

Mas.Sag.