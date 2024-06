Folla delle grandi occasioni per la cerimonia di consegna degli attestati per meriti scolastici. Ben 15mila euro i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione per 75 studenti meritevoli selezionati dalle scuole medie, superiori e università. La consegna si svolta nel salone della biblioteca. Ai 46 studenti della scuola media è stato riconosciuto un contributo di 132 euro mentre, per le superiori e università, 29 in totale, il contributo è salito a 272 euro.

Stefano Dati