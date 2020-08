Milano, 11 agosto 2020 - E' il cinese Hu il cognome piu' diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine e dunque anche nella classifica totale. Secondo quanto comunica l'anagrafe di Palazzo Marino, infatti, a metà 2020 il cognome Hu supera Rossi nella graduatoria femminile, 2210 contro 2133, mentre tra i maschi il sorpasso era avvenuto da tempo e il conto è di 2454 Hu contro 1873 Rossi. Il totale è cosi' di 4664 Hu e 4006 Rossi. Al terzo posto figura il cognome Colombo (1543 maschi e 1832 femmine, totale 3375), al quarto Ferrari (1506 maschi e 1720 femmine, totale 3226).

Per quanto riguarda i nomi scelti per i nuovi nati a Milano nel primo semestre del 2020, sono Leonardo per i maschietti e Sofia per le femminucce quelli preferiti dai genitori con una particolarità. Leonardo risulta il nome più diffuso anche per i nuovi nati da famiglie di origine straniera, sorpassando Mohamed rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.