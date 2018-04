Milano, 4 aprile 2018 - Il super-attico di Fedez e Chiara Ferragni nelle Residenze Libeskind, una casa di 270 metri quadrati su due livelli con vista mozzafiato sullo skyline di Milano, che ora la coppia ha messo in affitto al prezzo di novemila euro al mese, spese condominiali escluse. Appartamenti, in posizioni più o meno di pregio, abitati da vip, professionisti, imprenditori, famiglie in cerca di tranquillità e servizi non lontano dal cuore della città. E c’è chi ha pubblicato su Airbnb un annuncio, offrendo la possibilità di trascorrere una notte in un appartamento con terrazzo nel Bosco verticale firmato dall’architetto Stefano Boeri, al prezzo di 281 euro.

CityLife e Porta Nuova, due progetti di sviluppo urbanistico che hanno cambiato il volto della città, dove si concentrano le ricerche di case di fascia alta, anche per investimenti. «Nelle due zone i valori sono in aumento, e l’apertura del centro commerciale ha avuto un impatto sulla qualità urbana di CityLife», spiega Clara Garibello, direttore di ricerca di Scenari Immobiliari, che nei giorni scorsi ha diffuso il rapporto 2018 sul mercato immobiliare commerciale in Europa e in Italia, con un focus sulla rete di negozi a Milano e Roma. Accanto alle tradizionali “high street” dello shopping - il Quadrilatero della moda, corso Buenos Aires, Galleria Vittorio Emanuele, corso Vercelli e via Torino - salgono le quotazioni attorno ai complessi di recente costruzione, nati anche dalla riqualificazione di scali ferroviari o aree industriali. «Dal centro la cerchia si allarga fino a Procaccini, al Cimitero Monumentale o al Sempione - prosegue Garibello - aumenta l’offerta e non basta più il classico centro commerciale, bisogna differenziarsi rispetto alla concorrenza e puntare sulla qualità». Tornando al residenziale, a CityLife sono 536 gli alloggi costruiti fra Residenze Hadid e Residenze Libeskind, tra cui 52 ancora disponibili. La metratura media è di 190 metri quadrati (da un minimo di 65 a un massimo di 490 mq) e il costo medio è di 8.500 euro al metro quadrato, con una punta massima di 11mila euro/mq.

Chi ci abita? Oltre alla coppia Fedez-Ferragni e ad altri vip, si tratta di professionisti, imprenditori, famiglie ad alto reddito. Gli acquirenti sono quasi tutti italiani (95%). Con una ricerca sui portali più utilizzati da chi cerca casa, si trova un appartamento di 145 metri quadrati in affitto per 3.500 euro al mese. Prezzo che raddoppia per una casa di 236 mq: quattro locali e tre bagni a settemila euro al mese. Per quanto riguarda le 380 unità abitative di Porta Nuova (progetto sviluppato da Coima Sgr con il ceo Manfredi Catella), il prezzo medio è di 9.500 euro/mq. Il 60% è stato venduto, del restante 40% la metà è in affitto mentre il resto è ancora sul mercato. Gli acquirenti sono in maggioranza italiani (80%), ma c’è anche una buona quota di stranieri, tra cui investitori che hanno scommesso sulla zona. Fra gli italiani il 75% proviene da Milano e, fra questi, la metà arriva dalle zone del centro. Il 70% degli acquirenti è composto da famiglie. La fascia di età più rappresentata è quella fra 46 e 60 anni.