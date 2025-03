Cinque consiglieri al Gruppo Misto: "Usciamo dalla stanza dei bottoni"

Cinque consiglieri comunali di maggioranza (su undici) lasciano le liste di appartenenza e costituiscono il Gruppo Misto. È successo a Senago, nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Ma assicurano, "restiamo saldamente collocati nella maggioranza votata dai cittadini per portare avanti concretamente il programma elettorale, con spirito costruttivo e collaborativo".

A cambiare “casacca” sono stati Irene Gioia, Ornella Lavadini, Francesco Mancusi, Concetta Timpanaro e Stefania Russo che hanno rassegnato le dimissioni dalla lista civica Beretta, Lega e Uniti per Senago e sono passati nel nuovo Gruppo Misto. Non ci sarebbe nessuna crisi politica anche se le dichiarazioni lasciano intendere che a metà mandato della giunta comunale Beretta bis serve un cambio di passo.

"È per noi ormai improrogabile uscire dalle logiche e dalle dinamiche della “stanza dei bottoni”, per poter tornare ad agire dal punto di vista amministrativo con maggiore trasparenza e concretezza, soprattutto quando si tratta di tematiche strategiche e di grande impatto per il futuro di Senago - spiegano - siamo certi che il nostro percorso, libero ed indipendente, attraverso un lavoro di sinergia con tutto il gruppo, saprà certamente rilanciare l’azione amministrativa".

Ro.Ramp.