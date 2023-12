Cinisello, spray al peperoncino al Mc Donald's: una ventina di persone in osservazione

Cinisello Balsamo (Milano) – Intervento dei vigili del fuoco di Milano nel fast food Mc Donald's di via Valtellina a Cinisello Balsamo. Evacuate, probabilmente per l'utilizzo di uno spray al peperoncino, venti clienti e due dipendenti, attualmente in osservazione da parte del 118.

Sul posto Aps di Sesto San Giovanni e nucleo NBCR per i rilievi di rito.