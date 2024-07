Centro diurno disabili più green e funzionale, restyling in vista

Nuova illuminazione, nuovi impianti, opere strutturali per l’adeguamento degli spazi: i fondi sono in buona parte del Pnrr e in parte del bilancio comunale, al via con l’estate i lavori di riqualificazione del centro diurno disabili di via Toscana. Partiranno in settimana, l’obiettivo è concludere entro la fine di agosto, prima della ripresa, in particolare, delle attività della struttura residenziale destinata ai disabili gravi. Per quanto concerne le attività ordinarie degli utenti del centro, "incompatibili" con il cantiere al via, proseguiranno invece, nelle settimane estive, nei locali della scuola primaria del Molino Vecchio, già resi disponibili con una delibera comunale: "Una sorta di centro estivo sperimentale per gli utenti del cdd, in un’ottica di integrazione".

Sempre per evitare disagi ai 21 utenti del cdd, in arrivo da nove Comuni del circondario, è stato stabilito un prolungamento dell’attuale gestione del centro, che, da contratto, sarebbe andato in scadenza il 31 agosto. Gli interventi sono stati assegnati a un’impresa in giugno, per un importo complessivo che ammonta ad ora a 140mila euro. La struttura comunale di via Toscana necessita di interventi di efficientamento energetico e di una messa a norma dell’impiantistica: un "relamping" completo. Il progetto prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti interni ed esterni con luci a led. Oltre all’impiantistica, le opere edili: si procederà a riorganizzare l’open space - cuore della struttura - per consentire una suddivisione degli spazi più funzionale e flessibile. "Si delineeranno in particolare - così l’Amministrazione guidata da Ilaria Scaccabarozzi in una nota - un nuovo spazio sala da pranzo e due locali destinati a laboratori divisi da pareti in cartongesso con porte a doppia anta. Inoltre, grazie all’installazione di una parete movibile, sarà ricavata un’aula da adibire all’attività motoria degli ospiti".