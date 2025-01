Centralino del Comune, ecco i nuovi orari

Il nuovo anno parte con delle novità per il Comune. Sono entrati in vigore gli orari di apertura del centralino del Comune (02.82261): è il numero da chiamare per ricevere informazioni sui servizi comunali, fare segnalazioni, parlare con i diversi uffici e fissare un appuntamento ma anche per prenotare il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti sul territorio. Il centralino è un punto di riferimento per tutti i cittadini. Il nuovo orario di apertura viene anticipato alle ore 8. Gli operatori telefonici sono a disposizione dal lunedì al venerdì. Gli orari: dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. Una modifica per garantire l’accessibilità a un maggior numero di cittadini che ormai prevalentemente, tramite appuntamento telefonico, possono accedere ai servizi comunali come per il rinnovo del docuento d’identità o la richiesta di una nuova residenza. Mas.Sag.