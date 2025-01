"Cantieri avanti in pieno accordo con il Comune"

Per la Sbr come già dichiarato in passato i lavori procedono, lentamente, ma procedono. "Sbr sta proseguendo i lavori in via dei Pini 4 in perfetto accordo con l’amministratore e il tavolo tecnico del Comune – è la dichiarazione della società –. Stanno andando avanti anche i cantieri di via dei Pini 6-7 dove, dopo gli interventi di messa in sicurezza, si sta provvedendo al montaggio dei cappotti termici; terminato totalmente per le torri N e O di via dei Pini 7, e con uno stato di avanzamento del 65% per le torri di via dei Pini 6. La società, infine, comunica di aver trasmesso ufficialmente gli addendum contrattuali per accollarsi integralmente l’onere dei décalage dei contributi edilizi". Ma a Pieve lo scetticismo e lo sconforto dilagano, tanto che sia l’amministratore dei civici 6 e 7 che il nuovo, quello che ha sostituito Miotti, al 4, stanno facendo i conti e insieme agli inquilini stanno valutando di cambiare società. I lavori erano stati assegnati alla Fenice Srl, società nata a dicembre 2020 con 10 mila euro capitale, di cui 2 mila versati. Dopo la decisione di portare in tribunale la G&G, società subappaltatrice, a giugno 2022, perché a detta della Fenice non aveva operato al meglio, a fine anno c’è stata una prima trasformazione societaria: Fenice Srl diventa Fenice Benefit Spa con 2 milioni di capitale versato. E ancora qualche mese fa ecco che Fenice Benefit diventa Sbr costruzioni Spa. Questo avviene immediatamente dopo che Lorenzo Sbraccia, a capo della società, è coinvolto nell’inchiesta sul dossieraggio abusivo e sarebbe stato uno dei principali clienti di Equalize, con un contratto fisso annuale di 400mila euro che l’ha portato a spendere oltre un milione. Sbr (ex Fenice) ha in appalto anche a Lacchiarella una palazzina dove vivono 54 famiglie è nelle stesse condizioni. Mas.Sag.