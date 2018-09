Milano, 25 settembre 2018 - Un furgone rosso girerà per i quartieri, posizionandosi davanti a parchi, uffici e supermercati, nei luoghi di maggior passaggio, per offrire assistenza sindacale ai milanesi. Un aiuto per sbrigare pratiche per la pensione e altri adempimenti burocratici, un centro d’ascolto per problemi legati all’occupazione in una città dove, superata l’era delle grandi fabbriche, il lavoro è "polverizzato e diffuso sul territorio", tra coworking, startup e micro-imprese.

La Camera del lavoro mobile, lanciata dalla Cgil di Milano e dallo Spi, il sindacato dei pensionati, ha esordito ieri in piazzale Segesta, zona San Siro. "Vogliamo dedicare questa iniziativa ai compagni che nel Sud Italia da tempo usano queste modalità per combattere l’illegalità e si scontrano con la criminalità organizzata", spiega il segretario generale della Cgil di Milano Massimo Bonini. "Qui i problemi sono diversi ma ci sono - prosegue - il nostro sogno è allargarci il più possibile sul territorio e raggiungere anche l’area metropolitana". Il furgone rosso è un ufficio del sindacato itinerante, gestito da funzionari che incontreranno i cittadini nei quartieri. "L’idea di una Camera del lavoro con le ruote ribalta le modalità con cui le persone si rivolgono al sindacato - spiega Sergio Perino, segretario generale Spi-Cgil Milano - perché saremo noi ad andare sul territorio". E il futuro, secondo il segretario generale Spi nazionale Ivan Pedretti, sarà il "sindacalista di quartiere". "Bisogna uscire dalle sedi e andare sul territorio - sottolinea - occupare quei luoghi dove il sindacato non c’è".