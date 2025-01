Cambio della guardia (con polemica) al gruppo Alpini

L’assessore alla Cultura Antonio Capece ha consegnato un attestato di riconoscenza a Giovanni Lorenzo De Vecchi come segno di apprezzamento per la sua nomina a capo del gruppo Alpini Cassano. Una dimostrazione di stima per il neoeletto, meritata, che assume però il sapore di “due pesi due misure“ nei confronti di Roberto Semini, storico capo del gruppo, alla guida degli alpini di Cassano per 33 anni fino al termine del suo mandato.

"Questo – ha spiegato l’assessore Antonio Capece alla consegna dell’attestato al neoeletto alla guida delle penne nere cassanesi – è un riconoscimento simbolico per l’impegno profuso negli anni al servizio della comunità, attraverso la suo costante attività nel volontariato. Grazie al suo operato, l’associazione Alpini di Cassano d’adda continua a rappresentare un punto di riferimento per la nostra città e a collaborare attivamente con l’assessorato alla Cultura, promuovendo valori di solidarietà, memoria storica e appartenenza alla comunità".

Ci sono voluti circa dodici mesi per mettere fine ai tentennamenti sulla scelta del sostituto alla guida del gruppo Alpini Cassano. Scaduto nel dicembre del 2023 il mandato dello storico timoniere degli alpini cassanesi Roberto Semini, in questo periodo di fine 2024 è arrivata la fumata bianca per il passaggio del testimone.

Sarà dunque Giovanni Lorenzo De Vecchi, classe 1939 e per tutti “Renzino“, il nuovo condottiero delle penne nere locali. La difficoltà per una nuova nomina aveva rischiato di provocare la cancellazione del gruppo di Cassano dall’Ana (Associazione nazionale alpini). "Cresce sempre di più il problema del ricambio generazionale – così il capo gruppo uscente, Roberto Semini –. Diventa sempre più difficile per molti di noi continuare ad impegnarsi, come è sempre stato fatto per il Comune e sul territorio nazionale, a causa dell’età che avanza. Sono grato ai miei alpini di Cassano per la stima dimostratami, unico gesto di riconoscenza ricevuto, molto apprezzato, per l’impegno di 33 anni alla guida del gruppo Alpini Cassano".

Stefano Dati