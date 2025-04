"Marotta è scettico?. Pensi allo scudetto"

"Il presidente dell’Inter Beppe Marotta è scettico sui tempi di realizzazione del nuovo stadio a San Siro? Quello che lui deve fare è portarsi a casa lo scudetto. Sulla questione stadio parlo con Oaktree (il fondo proprietario del club nerazzurro, ndr)". Il sindaco Giuseppe Sala prima liquida con una battuta da tifoso del Biscione i timori espressi dal numero uno del club, ma poi cerca di comprendere perché Marotta abbia espresso dubbi: "È preoccupato per le tante resistenze (al progetto dei club, ndr). Ma non da parte nostra. Noi puntiamo a far rispettare le regole e far sì che le valutazioni siano fatte nella maniera più corretta possibile. L’obiettivo rimane quello di chiudere la cessione dell’area ai club entro l’estate".

La prossima settimana Sala vedrà il presidente della Regione Attilio Fontana per parlare dei passaggi amministrativi sul progetto San Siro: Palazzo Lombardia dovrà aprire una conferenza dei servizi, visto che nell’area sarà prevista l’apertura di molte attività commerciali. "Non ho ancora visto i dettagli – dice Fontana –. Sala mi presenterà il progetto, le necessità e le richieste, quindi si potrà essere anche più precisi nel valutare i tempi. I timori di Marotta? Bisogna vedere quali sono i tempi che si aspetta. Il nuovo stadio a San Siro, comunque, è la scelta più opportuna". M.Min.