Caldaia rotta: pompe di calore nella materna

Ha riaperto ieri la scuola dell’infanzia Collodi, dopo il weekend lungo forzato. Lunedì, infatti, l’istituto di via Saint Denis è dovuto restare chiuso, interrompendo le attività didattiche a causa della rottura della caldaia. L’ufficio tecnico è intervenuto e ora si sta procedendo, con somma urgenza, per ripristinare la situazione. Ieri gli alunni sono rientrati in aula, ma l’impianto sarà riavviato solo tra oggi e domani. "Contrariamente a quanto previsto, alcune difficoltà tecniche hanno reso impossibile l’installazione di una caldaia provvisoria a noleggio - ha spiegato il dirigente dell’Istituto comprensivo Paganelli Luigi Leo -. La soluzione adottata è stata pertanto quella di dotare di pompe di calore le aule delle quattro classi, in cui si svolgono la gran parte delle attività dei bambini. È stata inoltre garantita la fornitura di acqua calda. Non essendo tuttavia direttamente riscaldati l’atrio e l’aula laboratorio, non si escludono eventuali disagi, nonostante l’impegno del personale scolastico a tutelare il comfort dei bambini". Già lunedì l’Ufficio tecnico del Comune, per risolvere la situazione nel minor tempo possibile, ha provveduto a ordinare la nuova caldaia, che presumibilmente dovrebbe arrivare già ed essere operativa tra oggi e domani. Nel frattempo il plesso verrà appunto riscaldato con le pompe di calore per assicurare la normale attività nelle classi.

"Gli uffici comunali, in particolare l’ufficio tecnico, hanno prontamente reagito a quanto accaduto. Sono intervenuti con l’installazione delle pompe, per tamponare l’emergenza, in attesa che nei prossimi giorni venga installata la nuova caldaia - hanno commentato l’assessore all’Educazione e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli e l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Scaffidi -. Pur nell’emergenza si fa di tutto per creare meno disagi e garantire continuità nell’azione didattica, riducendo al minimo il disagio per gli studenti, per le loro famiglie e per i lavoratori".

La.La.