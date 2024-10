Cadavere di un uomo nei boschi. Il magistrato dispone l’autopsia

Passeggiando nel bosco hanno scoperto un cadavere nella zona di San Salvatore. Gli escursionisti hanno lanciato immediatamente l’allarme, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di un uomo di cinquant’anni. sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno svolto i rilievi. I primi riscontri escluderebbero una morte violente. Con ogni probabilità l’uomo è stato stroncato da un malore, sarà comunque l’autopsia – subito disposta dal magistrato di turno – a fare chiarezza sulle cause.

In zone ben più impervie sono stati chiamati in causa i vigili del fuoco nel corso della mattinata. la prima chiamata è giunta alle 12.30 e ha visto i pompieri del Distaccamento di Luino intervenire a Cuvio per un uomo di 84 anni colto da malore mentre stava lavorando vicino alla sua stalla in una zona rurale. Gli operatori insieme al personale del 118 hanno imbarellato l’uomo per portarlo fino all’ambulanza.

La seconda richiesta d’intervento è giunta attorno alle 13 dalla località San Michele del comune di Porto Valtravaglia verso le 13.00. Ad avere bisogno di aiuto un settantenne cercatore di funghi rimasto vittima di una caduta. Nei soccorsi impegnate squadre del Saf (Speleo Alpino Fluviale), dei vigili del fuoco da Luino e Varese, operatori sanitari del 118 e personale del soccorso alpino. Il ferito è stato recuperato, messo in sicurezza e trasportato in eliambulanza in ospedale. Dai primi accertamenti avrebbe riportato lesioni, ma non è in pericolo di vita.